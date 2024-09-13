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عاجل | مراسل الجزيرة: متظاهرون يغلقون شوارع رئيسية في إسرائيل للمطالبة بصفقة

13/9/2024-|آخر تحديث: 13/9/202409:47 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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