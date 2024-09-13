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عاجل | الخارجية البريطانية: لا أساس على الإطلاق لقرار موسكو سحب اعتماد 6 من دبلوماسيينا

13/9/2024-|آخر تحديث: 13/9/202401:04 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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