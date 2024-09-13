عاجل | استطلاع رأي لمعاريف: حزب الليكود الحاكم يحصد 24 مقعدا لو جرت الانتخابات العامة في إسرائيل اليوم

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حزب الليكود الحاكم يحصد 24 مقعدا لو جرت الانتخابات العامة في إسرائيل اليوم

حزب الليكود الحاكم يتصدر قائمة الأحزاب الإسرائيلية ويحقق أفضل نتيجة منذ السابع من أكتوبر

حزب معسكر الدولة بزعامة غانتس يواصل تراجعه وقد يحصل على 21 مقعدا لو جرت الانتخابات اليوم

41 % من الإسرائيليين يعتبرون نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة و40% يفضلون غانتس

47 % من الإسرائيليين يعتبرون نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة و34% يفضلون زعيم المعارضة لبيد

56 % من الإسرئيليين يؤيدون حكومة وحدة لاستعادة الأسرى مقابل اتفاق على تقديم موعد الانتخابات