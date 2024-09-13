رئيس الاستخبارات التركية يلتقي قادة من حماس

التقى رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، اليوم الجمعة، قادة من المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة أنقرة وبحث معهم المستجدات الأخيرة في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية تركية، قولها إن اللقاء تناول قضايا "مثل المرحلة الأخيرة التي وصلت إليها مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين، وتبادل الأسرى".

ووفقا للمصادر، بحث الجانبان خلال اللقاء "الخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها لضمان وقف دائم لإطلاق النار في غزة التي تشهد مأساة إنسانية، ولإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة".

وتم خلال اللقاء "التأكيد على الموقف البنّاء والإيجابي لحركة حماس خلال المفاوضات، وأن طرح إسرائيل شروطا جديدة على نص المقترح الذي يحظى بدعم وقبول بقرارات مجلس الأمن الدولي يزيد من صعوبة التوصل إلى وقف إطلاق النار".

وقالت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي آر تي) إن جهاز المخابرات على اتصال مع جميع الأطراف، بما في ذلك حماس وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل ويجري جهودا دبلوماسية مكثفة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

ومنذ 10 أشهر تقريبا، تتعثر جولات المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، جراء إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وتمسكه بمحوري فيلادلفيا ونتساريم جنوب ووسط القطاع، بينما تطالب حماس بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة وعودة النازحين دون تقييد.

ورغم العراقيل الإسرائيلية، تستمر وساطة الدوحة إلى جانب القاهرة وواشنطن لتحقيق وقف النار في غزة، وإبرام تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.