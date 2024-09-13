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تنظيم الدولة يتبنى هجوما داميا في وسط أفغانستان

KABUL, AFGHANISTAN - MAY 08: Smoke rises from the site after an attack with bomb-laden vehicle that targeted a foreign office in Kabul, Afghanistan on May 08, 2019. The huge explosion has left 9 wounded according to the initial reports. (Photo by Sayed Khodaberdi Sadat/Anadolu Agency/Getty Images)
تنظيم الدولة الإسلامية تبنى عدة هجمات في أفغانستان خلال الأشهر الماضية (الأناضول-أرشيف)
13/9/2024

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان مسؤوليته عن هجوم استهدف، الخميس، مدنيين في وسط البلاد، فيما أفادت حكومة طالبان بمقتل مدنيين برصاص مسلحين من دون تقديم حصيلة للضحايا.

وقال التنظيم، في بيان على قناته بتطبيق تليغرام، إن مقاتليه قتلوا 15 شيعيا وأصابوا 6 آخرين في هجوم بوسط أفغانستان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في ولاية دايكندي أن الهجوم خلف "14 قتيلا و4 جرحى".

بدوره، أفاد موقع "طلوع نيوز" الإخباري المحلي نقلا عن مصادر أن حصيلة القتلى بلغت 14 شخصا.

وأضاف الموقع أن الضحايا كانوا متجمعين للترحيب بزوار عائدين من مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة في وسط العراق.

أما قناة "تولو نيوز" الأفغانية فذكرت أن الهجوم استهدف الهزارة، ثالث أكبر مجموعة عرقية في أفغانستان، في منطقة كاريودال، على حدود ولايتي دايكندي وغور.

ولفتت إلى أن المسلحين أوقفوا حافلة كانت تحمل أشخاصا من المنطقة بذريعة التقاط الصور، ثم أطلقوا النار عليهم.

وفي منتصف أغسطس/آب الماضي، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم بقنبلة أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، وإصابة نحو 10 بجروح في حي تقطنه أغلبية شيعية في كابل.

وفي بداية سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن مجددا مسؤوليته عن هجوم انتحاري خلف 6 قتلى و13 جريحا أمام مكاتب النيابة العامة في كابل.

المصدر : وكالات

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