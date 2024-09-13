بينهم 3 أميركيين.. حكم بإعدام 37 في محاولة انقلاب بالكونغو الديمقراطية

أصدرت محكمة عسكرية في كينشاسا -اليوم الجمعة- حكما بإعدام 37 شخصا -3 منهم أميركيون- بتهمة ضلوعهم في "محاولة الانقلاب" التي شهدتها الكونغو الديمقراطية في مايو/أيار الماضي.

وقال رئيس المحكمة الرائد فريدي إهومي إن "المحكمة تصدر العقوبة القصوى (الإعدام) وذلك أثناء تلاوته الحكم بحق 37 من أصل 51 متهما. ومن المحكومين 6 أجانب، 3 منهم أميركيون.

ومطلع يونيو/حزيران الماضي مثُل أكثر من 50 متهما، بينهم 6 يحملون الجنسيات الأميركية والبريطانية والكندية والبلجيكية، أمام المحكمة في الكونغو الديمقراطية بتهمة المشاركة في محاولة انقلاب فاشلة وجرائم أخرى تصل عقوبتها الإعدام.

وكان مارسيل (البالغ من العمر 22 عامًا) نجل مالانغا -أحد المواطنين الأميركيين المحكوم عليهم بالإعدام- قال للمحكمة إن والده هدده بالقتل إن لم يشارك في الانقلاب، وفق رويترز.

وجاء ذلك بعد أن احتل مسلحون لفترة وجيزة مكتب الرئاسة بالعاصمة كينشاسا في 19 مايو/أيار، قبل أن تقتل قوات الأمن زعيمهم السياسي الكونغولي كريستيان مالانغا الذي كان يقيم بالولايات المتحدة، وفق تقارير صحفية.