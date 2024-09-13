الصين تدعو للتفاوض لإنهاء حربي غزة وأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الصيني دونغ جون اليوم الجمعة أن "التفاوض" هو الحل الوحيد للنزاعات الدائرة في العالم، مطالبا الدول الكبرى بأخذ زمام المبادرة في حماية الأمن العالمي.

وقال دونغ في حفل افتتاح منتدى شيانغشان -وهو منتدى دولي يجمع مسؤولين عسكريين في بكين- إنه "من أجل حل القضايا الساخنة مثل الأزمة في أوكرانيا والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، فإن تعزيز السلام والتفاوض هو السبيل الوحيد".

كما حض على مناهضة "نشر مفاهيم الأمن القومي"، لضمان أن "تفيد التقنيات الجديدة البشرية بأكملها على نحو أفضل"، في إشارة محتملة إلى جهود الولايات المتحدة لمنع وصول بكين إلى التقنيات المتطورة.

حماية الأمن العالمي

وطالب الوزير الصيني الدول الكبرى بأخذ زمام المبادرة في حماية الأمن العالمي، والتخلي عن عقلية المحصلة الصفرية والامتناع عن ترهيب الدول الصغيرة والضعيفة.

وأضاف أنه في عالم متعدد الأقطاب "يجب أن تتمتع الدول، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، متقدمة أو نامية، بحق متساو في المشاركة في الشؤون الدولية والتعبير عن احتياجاتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة".

منتدى شيانغشان

ويشارك عشرات الموفدين في منتدى شيانغشان الذي يعقد في العاصمة الصينية ويعد بمثابة رد بكين على "منتدى شانغري-لا" الدفاعي السنوي في سنغافورة.

ومن المقرر أن يستضيف المنتدى الصيني أكثر من 500 ممثل من أكثر من 90 دولة ومنظمة على مدى 3 أيام، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.

ويشارك مايكل تشايس نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي في المنتدى، وذلك بعد أيام قليلة من عقد كبار المسؤولين العسكريين في واشنطن وبكين أولى محادثاتهم التي جرت عبر الفيديو.

وستُلقى كلمات رسمية اليوم الجمعة بعد افتتاح المنتدى، كما يشارك مسؤولون عسكريون كبار من روسيا وباكستان وسنغافورة وإيران وألمانيا ودول أخرى في نقاشات حول طاولة مستديرة.

وستشمل مواضيع النقاشات العلاقات بين الولايات المتحدة والصين والأمن في أوروبا وآسيا وتحديات الدفاع في عالم متعدد الأقطاب.