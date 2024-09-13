الاحتلال يقنص موظفا بالأونروا ويؤكد مواصلة عملياته شمال الضفة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال -اليوم الجمعة- إن القوات الإسرائيلية ستواصل "الحملة الواسعة" شمال الضفة الغربية ومنطقة الأغوار.

كما أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مقتل أحد موظفيها برصاص قناص إسرائيلي شمالي الضفة المحتلة، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ 10 سنوات.

وقالت الوكالة الإغاثية في بيان "ننعى سفيان عبد الجواد عامل تابع للأونروا في مخيم الفارعة شمال الضفة برصاص قناص (إسرائيلي) على سطح منزله".

يأتي ذلك بينما أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن عدد حالات الاعتقال بالضفة منذ بدء الحرب المستمرة على غزة وصل لأكثر من 10 آلاف و700 حالة، لا تتضمن حالات الاعتقال بالقطاع المحاصر والتي تقدر بالآلاف.

فلسطينيون يشيعون جثامين 5 شهداء اغتالهم الاحتلال بمسيرة عسكرية في طوباس#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/ki0AR2IGKs — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) September 13, 2024

تشييع

وقد شيع اليوم آلاف الفلسطينيين جثامين 10 شهداء قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال عمليته العسكرية بمحافظتي طوباس وطولكرم شمال الضفة.

وشارك المشيعون في طولكرم بموكب وداع 5 مواطنين استشهدوا خلال العملية العسكرية التي استمرت 3 أيام.

وانطلق الموكب من أمام مستشفى ثابت ثابت الحكومي، ودفنت الجثامين في مخيمي طولكرم ونور شمس وبلدة شويكة القريبة من المدينة.

وفي مدينة طوباس شيع الآلاف 5 شهداء آخرين، قتلوا بقصف إسرائيلي استهدفهم خلال العملية العسكرية التي استمرت يومين.

من ناحية أخرى، اقتلع مستوطنون اليوم مئات أشجار الزيتون والأشجار المثمرة وهدموا غرفة زراعية على أطراف بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة.

سرايا القدس

وفي قت سابق اليوم، نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي 5 من عناصرها استشهدوا أثناء إعداد كمائن تستهدف قوات الاحتلال.

وأوضحت السرايا أن 5 من عناصرها استشهدوا بغارة إسرائيلية أثناء إعداد كمائن وعبوات تستهدف قوات الاحتلال في طوباس شمالي الضفة، وأضافت "ننعى شهداء كتيبة طوباس الخمسة من وحدة التصنيع والهندسة ونؤكد البقاء على درب الجهاد حتى التحرير".

كما نعت أمس 3 من مقاتليها استشهدوا في غارة إسرائيلية أثناء تصديهم لاقتحام قوات الاحتلال مدينة طولكرم ومخيمها.

ومساء الخميس، انسحب الجيش الإسرائيلي من طولكرم وطوباس شمال الضفة، بعد تنفيذ عمليات عسكرية بالمدينة الأولى استمرت 3 أيام، والثانية استمرت يومين، مما خلف دمارا واسعا.

وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة، في حين صعّد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، مما أسفر عن 703 شهداء فلسطينيين بينهم 159 طفلا، بجانب 5 آلاف و700 مصاب، وأكثر من 10 آلاف و400 معتقل، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.