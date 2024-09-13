أوروبا تتوعد بعقوبات على إيران لإمدادها روسيا بصواريخ باليستية وموسكو تعلق

أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة ما سماه إمداد إيران لروسيا بالصواريخ الباليستية لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا وتعهد بفرض عقوبات جديدة على طهران التي نفت في وقت سابق ما وصفته بالادعاء المتكرر.

وقالت دول التكتل الـ27 -في بيان- إن إرسال الصواريخ "تهديد مباشر للأمن الأوروبي" وتصعيد كبير مقارنة بإرسال إيران ذخيرة وطائرات مسيّرة من قبل، وإن الاتحاد "حذر إيران مرارا من نقل صواريخ باليستية إلى روسيا".

كما قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم إن التكتل يدرس فرض عقوبات تستهدف قطاع الطيران الإيراني ردا على تقارير تفيد بأن طهران زودت موسكو بصواريخ باليستية خلال الحرب مع أوكرانيا.

وأردف قائلا في بيان "حذر الاتحاد الأوروبي إيران مرارا وبشدة من نقل صواريخ باليستية إلى روسيا"، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي "سيرد بسرعة وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين".

نفي روسي إيراني

وقد نفى المندوب الروسي في مجلس الأمن ما وصفها بمزاعم تزويد إيران لروسيا بصواريخ باليستية، محذرا -في كلمة خلال جلسة للمجلس بشأن أوكرانيا- من عواقب سماح الغرب لكييف بضرب روسيا بصواريخ طويلة المدى.

من جهتها، نفت إيران في وقت سابق "بشدة" الاتهام الذي وجهه حلفاء أوكرانيا الغربيون، وبينهم الولايات المتحدة، إلى جانب نفيها من قبل إمداد روسيا بطائرات مسيرة قتالية.

وأكدت الخارجية الإيرانية أنها لم تكن جزءا من الصراع بين روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أنها تدعم الحل السياسي والمحادثات الثنائية لإنهائه، في حين أعربت كييف عن قلقها البالغ إزاء تقارير إعلامية تتحدث عن نقل وشيك لصواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا.

كما قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن موقف طهران بشأن الحرب الروسية الأوكرانية لم يتغير، مضيفة أن طهران "تعدّ تقديم الدعم العسكري لأطراف تخوض صراعا يؤدي إلى زيادة عدد القتلى ودمار البنية التحتية والابتعاد عن مفاوضات وقف إطلاق النار، أمرا غير إنساني".

وكانت شبكة "سي إن إن" وصحيفة وول ستريت جورنال الأميركيتان ذكرتا الجمعة الماضية -نقلا عن مصادر دون الكشف عنها- أن إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا.

وأوردت رويترز في أغسطس/آب الماضي أن روسيا تتوقع تسلم شحنة قريبا تضم المئات من صواريخ فتح-360 الباليستية قصيرة المدى من طهران، وأن العشرات من العسكريين الروس يجري تدريبهم في إيران على تلك الأسلحة.

وقد تعهدت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة مؤخرا بفرض عقوبات جديدة على إيران، على خلفية ما تردد عن نقل طهران صواريخ باليستية إلى روسيا.

كما تم فرض عقوبات على سفن وشركات يزعَم أنها شاركت في إمداد روسيا بأسلحة إيرانية، من بينها "إيران إير" التي تنظم رحلات إلى عدة وجهات في أوروبا.