اعتقال سوري في ألمانيا بشبهة التحضير لهجوم يستهدف الجيش

أعلن مكتب المدعي العام في ميونخ جنوبي ألمانيا -اليوم الجمعة- توقيف سوري يبلغ 27 عاما بتهمة الإعداد لهجوم بالساطور على جنود من الجيش الألماني في بلدة هوف بولاية بافاريا.

واعتُقل المشتبه به أمس الخميس بعد اقتنائه "ساطورين" بطول 40 سنتيمترا تقريبا، وكان يخطط ليهاجم بهما "جنودا في الجيش الألماني خلال استراحة الغداء وليقتل أكبر عدد منهم"، حسب ما جاء في بيان للنيابة العامة.

وأضافت النيابة أن "المتهم أراد بفعلته إثارة ضجة كبيرة وبث شعور بعدم الأمان"، موضحة أن قسم مكافحة التطرف والإرهاب التابع لمكتب المدعي العام في ميونخ يتولى التحقيق.

ويقبع المشتبه به في الحجز ويواجه اتهامات "بالتحضير لعمل عنف خطير من شأنه أن يعرض الدولة للخطر".

ووُضعت أجهزة الأمن الألمانية في حالة تأهب بعد هجوم بالسكين وقع في زولينغن غربي البلاد بنهاية الشهر الماضي، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.

وقبض على المشتبه به بتنفيذ الهجوم الذي أدى إلى مقتل 3 أشخاص وهو سوري يبلغ من العمر 26 عاما.

وفي الأسبوع الماضي استهدفت محاولة هجوم القنصلية العامة الإسرائيلية في ميونخ، وتبين أن منفذها نمساوي يبلغ من العمر 18 عاما.

وفي الأسبوع نفسه حاول ألباني يبلغ من العمر 29 عاما الدخول بالقوة مسلحا بساطور إلى قسم للشرطة في بلدة بجنوب غربي ألمانيا بنية مهاجمة عناصر الشرطة قبل أن يُقبض عليه.

وأعادت هذه الأحداث مخاطر وقوع هجمات في ألمانيا إلى الواجهة، ودفعت حكومة المستشار الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتس إلى إعلان تدابير جديدة لمحاربة التطرف وتشديد سياسة الهجرة وفرض رقابة أكبر عبر الحدود.