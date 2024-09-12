مقتل لبنانيين في النبطية والصواريخ تشعل حرائق بمستوطنات الجليل

قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في قصف شنته إسرائيل اليوم الخميس على جنوب لبنان، في حين واصل حزب الله قصف المستوطنات والبلدات الإسرائيلية، مما أدى إلى اشتعال حرائق.

وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في قصف بمسيرة إسرائيلية على كفر جوز بمنطقة النبطية جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية أن 3 أشخاص بينهم طفل استشهدوا بغارة إسرائيلية استهدفت دراجتين ناريتين على طريق بلدة كفر جوز باتجاه مدينة النبطية

كما أصيبت سيارة أثناء مرورها على الطريق، وهرعت على الفور إلى المكان فرق الدفاع المدني والإسعاف.

وأضافت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي شن غارة على بلدة شيحين في قضاء صور جنوب البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مبنى عسكريا لحزب الله في مارون الراس ومنصة إطلاق صواريخ في مجدل زون بجنوب لبنان.

قذائف وصواريخ

في المقابل، أعلن حزب الله أنه قصف "بالأسلحة الصاروخية موقعي زبدين ورمثا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة".

كما قصف حزب الله مرابض مدفعية إسرائيلية شمال مستوطنة عين يعقوب بالأسلحة الصاروخية.

وقال حزب الله إنه استهدف لأول مرة مستعمرة روش هانيكرا، كما قصف مستعمرة متسوفا برشقات صاروخية.

وأكد الحزب أنه استهدف موقع المالكية بشمال إسرائيل وحقق إصابة مباشرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد 15 قذيفة أطلقت من لبنان نحو الجليل الغربي، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت بعضها.

وأضاف جيش الاحتلال أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق جراء سقوط قذائف قرب متسبيه هيلا ومتسوبا.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية باندلاع حرائق في منطقة سهل الحولة بالجليل الأعلى جراء سقوط مسيرة أطلقت من لبنان

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتبادل حزب الله وإسرائيل قصفا يوميا، مما أسفر عن سقوط مئات بين قتيل وجريح، معظمهم بالجانب اللبناني.