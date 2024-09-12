الرئيس الإيراني بأربيل في ثاني أيام زيارته للعراق

استقبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي وصل إلى أربيل في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك في ثاني أيام زيارته إلى العراق حيث يركّز على تعزيز العلاقات الثنائية.

وعقد نيجيرفان بارزاني وبزشكيان اجتماعا مع رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني.

ومن المتوقع أن يجري بزشكيان اجتماعات مع رئيسي الإقليم والحكومة وعدد من القادة الكرد في إقليم كردستان بأربيل وكذلك السليمانية.

وفي المدة الأخيرة، تحسنت العلاقات بين طهران وكردستان بفضل جهود السلطات العراقية الرامية إلى احتواء المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة في الإقليم منذ عقود.

وتعدّ طهران مجموعات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان العراق منذ عقود منظمات "إرهابية" تتهمها بشنّ هجمات على أراضيها.

وفي مارس/آذار 2023، وقّع العراق وإيران اتفاقا أمنيا بعد أشهر قليلة على تنفيذ طهران ضربات ضد مجموعات كردية معارِضة في شمال العراق.

زيارة وتعهد

واستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني -أمس الأربعاء- بزشكيان في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه رئيسا للجمهورية الإيرانية في 28 يوليو/تموز الماضي، مشددا على رفض استخدام الأراضي العراقية منطلقا لاستهداف إيران.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان مقتضب، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان"، دون مزيد من التفاصيل، بينما نشرت الوكالة صورا رسمية للاستقبال.

كما استُقبل الرئيس الإيراني من طرف نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد.

وتعهد بزشكيان بإعطاء "الأولوية" لتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة، وقال في أغسطس/آب الماضي إن "العلاقات مع الدول المجاورة (..) يمكن أن تحيّد قدرا كبيرا من الضغوط الناجمة عن العقوبات".