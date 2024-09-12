قتلى بقصف على خاركيف وتقدم روسي في كورسك

أفادت السلطات في كييف بسقوط قتلى وجرحى بينهم موظفو إغاثة إنسانية في قصف روسي اليوم الخميس شمال شرق البلاد، في حين أعلنت روسيا أن قواتها تمكنت من السيطرة على 10 بلدات في مقاطعة كورسك.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية عبر تطبيق تليغرام إن خدمات الطوارئ كانت تعمل في الموقع بعد هجوم روسي على قرية بوروفا في محافظة خاركيف شرق البلاد، حين قصفتها قوات موسكو مرة أخرى.

وفي دونيتسك شرق البلاد أيضا، قال مسؤولون في أوكرانيا إن 3 أوكرانيين يعملون باللجنة الدولية للصليب الأحمر قتلوا في قصف روسي اليوم الخميس أصاب أيضا اثنين آخرين في قرية على خط المواجهة في المنطقة.

وفي بيان، قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش "أدين الهجمات على موظفي الصليب الأحمر بأشد العبارات. استهداف القصف لموقع توزيع مساعدات ينطوي على انعدام الضمير".

تقدم روسي

وفي المعسكر المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن القوات الروسية "تمكنت من تحرير 10 بلدات في مقاطعة كورسك، خلال يومين".

وقال البيان إنه "خلال العمليات الهجومية، حررت وحدات من قوات مجموعة الشمال، خلال يومين، 10 بلدات وهي أباناسوفكا، وبياخوفكا، وفيشنيفكا، وفيكتوروفكا، وفزابنوي، وجورديفكا، وكراسنو أوكتيابرسكوي، وأوبوخوفكا، وسناجوست، و10 أوكتيابر".

بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، أضاف البيان أن قوات مجموعة "الشمال" صدت، خلال الـ24 الساعة الماضية، هجومين مضادين للقوات الأوكرانية في اتجاه فاناسيفكا، وسناغوست، كما أحبطت أيضا محاولة للهجوم في اتجاه بلدة أولجوفكا.

وكانت القوات الأوكرانية بدأت -بشكل مباغت في السادس من الشهر الماضي- توغلا غير مسبوق في مقاطعة كورسك القريبة من الحدود، وردت موسكو بتوجيه ضربات جوية عنيفة لعدة مناطق بأوكرانيا.