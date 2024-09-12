غارات على النصيرات وغضب أممي بعد استهداف مدرسة للأونروا

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك بعد هجوم لجيش الاحتلال على مدرسة قضى فيها 18 بينهم 6 من موظفي وكالة الأونروا، ولاقى تنديدا أمميا وأوروبيا.

وأضاف المراسل أن فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح متفاوتة في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما سقط شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي الشجاعية، شرقي مدينة غزة. ونقلت فرق الإسعاف جثامين الشهداء وعددا من الجرحى إلى مستشفى المعمداني في غزة.

هذا، وقد وثقت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية، 3 مجازر، راح ضحيتها 34 شهيدا، و96 جريحا.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 41 ألفا و118 شهيدا، و95 ألفا و125 مصابا.

مدرسة الجاعوني

وفي السياق ذاته، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني إن قطاع غزة يشهد يوما بعد يوم قتلا عبثيا لا ينتهي.

وأضاف لازاريني أن مدرسة أخرى تؤوي نازحين تعرضت للقصف في النصيرات، وأن من بين الشهداء 6 من موظفي الأونروا.

وأوضح المسؤول الأممي أن 220 على الأقل من موظفي الأونروا استشهدوا منذ بداية هذه الحرب.

وكانت قوات الاحتلال قد شنت غارة استهدفت مدرسة الجاعوني بمخيم النصيرات، والتي سبق أن تعرضت للقصف عدة مرات، وراح ضحيتها 18 شهيدا كما أصيب 18 آخرون.

بدوره، قال مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه يشعر بالغضب إزاء مقتل 6 من موظفي الأونروا، بعد أن هاجمت طائرات إسرائيلية للمرة الخامسة مدرسة في النصيرات.

وأضاف بوريل أن تجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وخاصة حماية المدنيين، لا يمكن أن يقبله المجتمع الدولي.

كما أعربت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين عن "الصدمة" بفقدان موظفي الأونروا الستة، وقالت إن "هذا أمر غير مقبول على الإطلاق ويجب إيقافه"، مؤكدة أنه يجب حماية العاملين في المجال الإنساني، "فهم ليسوا أهدافا".