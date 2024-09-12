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عاجل | هآرتس: قوات كوماندوز إسرائيلية تسللت إلى منشأة أمنية للحرس الثوري الإيراني في سوريا ودمرتها

12/9/2024-|آخر تحديث: 12/9/202402:06 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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