ترامب يرفض مناظرة ثانية مع هاريس واستطلاع للرأي يظهر تقدمها

رفض المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب عقد مناظرة ثانية مع المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، في الوقت الذي أظهر استطلاع للرأي تقدمها بـ5 نقاط مئوية وذلك بعد مناظرتهما الأولى مساء الثلاثاء.

وقال الرئيس السابق ترامب إن جميع المشاكل التي تسببت فيها هاريس والرئيس جو بايدن نوقشت بتفصيل كبير خلال المناظرة الأولى مع بايدن، والمناظرة الثانية مع "مرشحة اليسار الراديكالي للديمقراطيين الرفيقة" هاريس.

وأضاف أنه عندما يخسر ملاكم محترف معركة، فإن الكلمات الأولى التي تخرج من فمه هي "أريد مباراة العودة"، وقال إن استطلاعات الرأي أظهرت بوضوح أنني فزت في المناظرة ضد هاريس، مؤكدا أنه "لن تكون هناك مناظرة ثالثة".

في المقابل، قالت هاريس إنني ودونالد ترامب مدينان للناخبين بإجراء مناظرة رئاسية أخرى.

استطلاع جديد

وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز وشركة إبسوس تقدم هاريس على ترامب بـ5 نقاط مئوية.

ووفقا للاستطلاع الذي نشرت نتائجه اليوم، فإن 47% من الناخبين المستطلعة آراؤهم أعربوا عن دعمهم لهاريس، فيما قال 42% إنهم سيصوتون لترامب.

كما أشار الاستطلاع إلى أن 53% من الناخبين المسجلين قالوا إن هاريس هي من تفوقت خلال المناظرة التي أجريت الثلاثاء الماضي، مقابل 24% رأوا أن ترامب كان الطرف الأفضل فيها.

وبعد يومين من مناظرتهما، يعود كل من ترامب وهاريس إلى الولايات المتأرجحة لاستمالة الناخبين في هذه الولايات الحاسمة للفوز بالانتخابات الرئاسية.

فقد نقلت شبكة "أيه بي سي" عن حملة هاريس أنها ستبدأ حملة انتخابية وصفتها بالأكثر شراسة بعد المناظرة. وقالت الحملة إنه من المقرر أن تتوجه هاريس خلال اليومين المقبلين إلى ولايتي كارولاينا الشمالية وبنسلفانيا حيث ستحاول الاستفادة مما وصفته بانتصارها الحاسم على ترامب في المناظرة.

من جانبه، يعقد ترامب، الذي يصر على أنه أبلى بلاء حسنا في المناظرة، مهرجانا انتخابيا في ولاية أريزونا الحدودية، ويُتوقع أن يسلط الضوء على ملف الهجرة ومخاطر تدفق اللاجئين إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وكان ترامب خسر هذه الولاية بفارق ضئيل أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن قبل 4 سنوات. وتعتبر أريزونا ولاية حاسمة لأي مترشح.