سرايا القدس تنعى 3 من مقاتليها في طولكرم

نعت كتائب سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي 3 من مقاتليها استشهدوا في غارة إسرائيلية أثناء تصديهم لاقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أفادت باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف شنته مسيّرة إسرائيلية على مركبة قرب مدينة طولكرم. جاء ذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال من مخيم نور شمس في المدينة، بعد اقتحام استمر ساعات.

وخلف اقتحام الاحتلال للمخيم دمارا واسعا في البنى التحتية والمحال التجارية، في حين يواصل جيش الاحتلال اقتحامه مخيم طولكرم لليوم الثالث.

شهيد في طوباس

وفي طوباس شمال شرق الضفة، أعلن المستشفى التركي الحكومي استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر بمخيم الفارعة.

وتواصل قوات الاحتلال حملتها العسكرية على محافظة طوباس لليوم الثاني على التوالي، حيث استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين وهدمت منازل وسط تحقيقات ميدانية مع الأهالي.

وتنفذ قوات الاحتلال عمليات تجريف للبنى تحتية، وتفرض حصارا مشددا، كما تعرقل عمل الأطقم الصحفية والطبية وسيارات الإسعاف.

وكان جيش الاحتلال قد نشر قناصة على أسطح المباني، وسط تحليق مكثف للمسيرات. وأظهرت صور قيام جنود الاحتلال باعتقال شاب فلسطيني خلال اقتحامها المدينة.

اعتداءات مستوطنين

وفي نابلس شمال الضفة أيضا، أفادت مراسلة الجزيرة بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في بلدة طمون.

كما أفاد شهود عيان بأن مجموعة من المستوطنين قدموا من مستوطنة "رحاليم" المقامة على أراضي قرية يتما، وهاجموا منازل مواطنين على مدخلها وأضرموا النيران في ممتلكات وأرض أحد المواطنين طالت مركبة وأرضا زراعية.

مستوطنون يحرقون مركبة وأرضاً عند مدخل بلدة يتما جنوب نابلس. pic.twitter.com/miuBqqWKzj — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 12, 2024

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بأن المستوطنين نفذوا نحو 1822 اعتداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وحتى مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، وخلفت الاعتداءات 19 شهيدا، وتهجير 28 تجمعا بدويا، وإشعال أكثر من 275 حريقا في ممتلكات المواطنين وأراضيهم.

وارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى أكثر من 700، إضافة إلى نحو 5700 مصاب، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول حربا مدمرة على غزة خلفت نحو 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.