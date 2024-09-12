رئيس حزب العمل الإسرائيلي: الشمال ينهار والحكومة تتخلى عنه

قال رئيس حزب العمل الإسرائيلي يائير غولان إن الشمال ينهار وإنه لا يوجد أمن ولا إعادة إعمار، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية تتخلى عن المنطقة تماما.

ودعا غولان زعماء المعارضة إلى الترفع عن الاعتبارات الشخصية والتحرك المنسق لتغيير الحكومة.

وتتصاعد منذ مدة الدعوات داخل إسرائيل لإعادة التهدئة إلى الشمال من أجل عودة السكان إلى بيوتهم، بيد أن حزب الله والفصائل اللبنانية والفلسطينية التي تقصف شمال إسرائيل من لبنان يربطون عودة الهدوء إلى الشمال بتوقيع اتفاق ينهي الحرب على غزة.

وتشهد مستوطنات شمال إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توترات شديدة جراء القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث أخليت مستوطنات قريبة من الحدود هناك، يسكنها مئات آلاف الإسرائيليين.

ومنذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بغزة، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.