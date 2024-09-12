هجوم واسع على شرق أوكرانيا وسط تحذير روسي من حرب عالمية ثالثة

قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف إن أحاديث الأميركيين عن استهداف روسيا بأسلحة بعيدة المدى تمهد الطريق لحرب عالمية ثالثة، يأتي ذلك في وقت تنفذ فيه روسيا هجوما واسعا بالمسيرات على مقاطعة سومي الحدودية في شمال شرق أوكرانيا.

وأضاف أنتونوف أن الولايات المتحدة تتجاهل مصالح روسيا بشكل عنيد وتدفع بنفسها نحو المستنقع الأوكراني.

وأكد أن مبادرات السلام لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا دون الأخذ في الاعتبار مصالح روسيا غير مقبولة، وقال إن هجوم القوات الأوكرانية على مقاطعة كورسك الروسية "أظهر أنه من المستحيل التفاوض مع الإرهابيين"، على حد تعبيره.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد أشارتا أمس الأربعاء إلى أنهما منفتحتان على طلب أوكرانيا باستخدام الأسلحة التي يزودها بها الغرب لضرب أهداف في العمق الروسي على الرغم من المخاوف من أن القيام بذلك قد يؤدي إلى زيادة تصعيد الصراع المستمر منذ نحو عامين ونصف العام.

وخلال زيارتهما إلى كييف أمس لم يستبعد وزيرا خارجية البلدين أنتوني بلينكن وديفيد لامي الموافقة على طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنهما قالا إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيناقش الأمر بشكل أكبر عندما يلتقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في واشنطن في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

ولطالما عارضت الولايات المتحدة استخدام الأسلحة التي تقدمها لأوكرانيا لضرب العمق الروسي تخوفا من أي يؤدي ذلك إلى تعميق الصراع، لكن واشنطن ولندن غيرتا لهجتيهما مؤخرا بعدما اتهمتا إيران بإرسال شحنة من الصواريخ الباليستية إلى روسيا.

وجاءت زيارة وزيري الخارجية الأميركي والبريطاني إلى كييف في وقت حساس بالنسبة إلى أوكرانيا التي تواجه قواتها صعوبات على الجبهة الشرقية للبلاد، رغم الهجوم المباغت الذي شنته أوائل أغسطس/آب في كورسك.

وأوردت وسائل إعلام بريطانية أنه يتوقع أن يرفع بايدن الفيتو الأميركي على استخدام أوكرانيا صواريخ ستورم شادو البريطانية الطويلة المدى ضد روسيا، لكن أحد المطالب الرئيسية لأوكرانيا هو السماح باستخدام أنظمة الصواريخ التكتيكية الأميركية "أتاكمز" التي يمكن أن تضرب أهدافا على مسافة تصل إلى 300 كيلومتر.

هجوم روسي واسع

على الصعيد الميداني، جاءت تصريحات السفير الروسي اليوم في وقت ينفذ فيه الجيش الروسي هجوما واسعا بالمسيرات على منشآت للطاقة ومرافق بنية تحتية في بلدة كونوتوب بمقاطعة سومي الحدودية، ووفقا لمراسل الجزيرة فقد خلف الهجوم 12 جريحا، معظمهم في حالة خطرة.

وقال مسؤولون في منطقة سومي -في بيان عبر تطبيق تلغرام- إن 13 شخصا على الأقل أصيبوا في الهجوم، استنادا إلى معلومات أولية.