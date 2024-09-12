الدويري: القسام أعادت بناء نفسها ولا يمكن القضاء عليها خلال عام آخر

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن حديث جيش الاحتلال عن حاجته لعام آخر من أجل القضاء على قدرات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غير دقيق، مشيرًا إلى ضرورة التفريق بين الكيان السياسي للحركة والجناح العسكري المتمثل في كتائب القسام.

وأضاف الدويري أن الجيش عندما يتكلم فإنه يعني الجناح العسكري لحماس، مؤكدا أنه، حتى هذه الكتائب لا يمكن القضاء عليها في هذه الفترة التي يتحدثون عنها.

ووصف الخبير العسكري حديث جيش الاحتلال بالمتفائل، مشيرًا إلى تقارير سابقة تحدثت عن الحاجة لسنوات من أجل تحقيق هذا الهدف.

وإلى جانب ذلك، فإن القضاء على القسام لن يكون بهذه السهولة لأنها نجحت في إعادة بناء قواتها وتدوير قوّتها من خلال الـ10% من الصواريخ الإسرائيلية التي لم تنفجر والتي تقدرها التقارير بنحو 9 أطنان حتى الآن بحسب الدويري.

كما خلص إلى أن وقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على المدن الإسرائيلية "سيظل بعيد المنال حتى لو قال جيش الاحتلال غير ذلك".

وفيما يتعلق بحديث جيش الاحتلال عن أن سقوط مروحية "بلاك هوك" في مدينة رفح كان بسبب خلل فني أو بشري، قال الدويري إن هذا لا يعني استبعاد العامل العسكري لأنها سقطت ليلا وهي تنقل جريحا من منطقة قتال.

وقال إن المروحية ربما تعرضت لإطلاق نار من المقاومة أجبر الطيار على التصرف بطريقة أسقطت الطائرة وإن لم تُصَب.