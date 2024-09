مظاهرات حاشدة في أستراليا ضد تسليح إسرائيل لليوم الثاني

تواصلت الاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خارج معرض للدفاع في أستراليا لليوم الثاني على التوالي، بعد اعتقال عشرات المحتجين واشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين أمس الأربعاء.

وقالت شبكة "نيوز 9" الأسترالية إن عشرات آلاف المناهضين للحرب نظموا أكبر مظاهرة احتجاجية خلال السنوات الأخيرة حول موقع معرض الصناعات الدفاعية في مدينة ملبورن، مطالبين أستراليا بوقف مبيعات السلاح لإسرائيل وإنهاء الحرب على غزة.

وسار المتظاهرون في شوارع ملبورن حيث يقام معرض الدفاع الدولي للقوات البرية، بينما أقامت الشرطة حواجز جديدة لمنع دخول الحشد إلى الطرق القريبة من مقر استضافة المعرض الذي يقام كل عامين.

ونشرت السلطات الأسترالية قوات الأمن بينما قالت الشرطة إنها أكبر عملية أمنية في ملبورن -ثاني أكبر مدينة في أستراليا- منذ المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2000.

It’s heartbreaking and utterly incomprehensible. People are standing up, risking everything, to protest the sale of weapons that have slaughtered millions, leaving families torn apart and lives shattered. Instead of being celebrated as the heroes they truly are, they’re met with… pic.twitter.com/vMsXEAICS2

— Hash Tayeh (@HashTayeh) September 11, 2024