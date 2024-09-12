أسماء وصور موظفي الأونروا الذين استشهدوا بقصف مدرسة تابعة للوكالة

نشر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة أسماء وصور موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الـ6 الذين استشهدوا في مجزرة بمدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، والتي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء.

وفي منشور على منصة "إكس"، قال الثوابتة إن الموظفين الشهداء هم نايف الحطاب (مدير مركز) وياسر إبراهيم، وإياد يعقوب، ومحمد عدنان، وهاني محمود، وحسام حسن أبو حماد، وجميعهم معلمون تابعون للوكالة الإغاثية.

🚨 أسماء وصور (موظفي الأونروا) الشهداء الذين قتلهم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في مجزرة مدرسة "الجاعوني" بالنصيرات التي ارتكبها يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024م:

1. نايف الحطاب (موظف أونروا – مدير المركز)

2. ياسر إبراهيم أبو شرار (موظف أونروا، معلم)

3. إياد يعقوب مطر (موظف أونروا،… pic.twitter.com/OQQfGTwmMK — إسماعيل الثوابتة #غزة (@ismailalthwabta) September 12, 2024

وكانت قوات الاحتلال قد شنت غارة استهدفت مدرسة "الجاعوني" بمخيم النصيرات، والتي سبق أن تعرضت للقصف عدة مرات، وراح ضحيتها 18 شهيدا كما أصيب 18 آخرون.

وأكدت الأونروا قتل 6 من موظفيها في هذا القصف، وقالت إن القتل بلا نهاية وغير المنطقي منذ بداية الحرب على القطاع المحاصر أدى إلى "مقتل ما لا يقل عن 220 من موظفينا" في غزة.

وفي السياق، قال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إن قطاع غزة يشهد يوما بعد يوم قتلا عبثيا لا ينتهي، مضيفا بأنه كلما طال أمد الإفلات من العقاب فقَد القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف أهميتهما.

بدورها، علّقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)على الأمر وقالت: إنها تفكر بعائلات هؤلاء مشيرة إلى أن التقارير تفيد بأن الغارة أودت بحياة طفلين على الأقل.

وجددت اليونيسيف دعوتها لوقف لإطلاق النار ووقف الرعب الذي تعيشه غزة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن ما يحدث في قطاع غزة غير مقبول على الإطلاق.

وأوضح غوتيريش أن هناك انتهاكات دراماتيكية للغاية للقانون الإنساني وغيابا تاما لحماية فعالة للمدنيين في غزة، كما اعتبر أن عدم المحاسبة على مقتل موظفي منظمته وعمال الإغاثة في قطاع غزة أمر غير مقبول.