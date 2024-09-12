أردوغان للأمم المتحدة: لا أمان في عالم يموت فيه الأطفال تحت القنابل

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس المجتمع الدولي والأممي إلى رفع صوته أكثر ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، في ظل حرب الاحتلال المستمرة على قطاع غزة لليوم الـ342.

وقال أردوغان -في رسالة مصورة وجهها إلى مؤتمر القمة المعني بالمستقبل الذي ينظم برعاية الأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأميركية- "يجب أن يصدح صوت المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة أعلى من ذلك ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح الرئيس التركي أن بلاده ستواصل الوقوف في وجه ما سماه "الظلم" وإلى جانب المظلومين ولن تتراجع عن موقفها الإنساني هذا، قائلا "أقولها بصراحة لا يمكن لأي منا أن يشعر بالأمان في عالم يموت فيه الأطفال تحت القنابل".

وأكد أردوغان أن المثال "الأكثر إيلاما" على ذلك هو ما نراه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة، "فمنذ 11 شهرا نواجه أحداثا فقد فيها أكثر من 41 ألف شخص أرواحهم، بينهم 17 ألف طفل، وجُرح أكثر من 100 ألف، ودُمرت غزة كلها تقريبا".

وذكر أردوغان أن القمة تهدف إلى تعزيز التضامن الدولي ضد التهديدات التي تؤثر في مستقبل البشرية، وتمهيد الطريق لبناء نظام سلمي وآمن وعادل، وشدد على ضرورة حماية النظام الديمقراطي من موجات العنصرية والحركات اليمينية المتطرفة.

وأوضح أردوغان أن ما نحتاج إليه لتحقيق كل هذه الأهداف هو إعادة تشكيل النظام المتعدد الأطراف من منطلق العدالة والإنصاف، مع التركيز على شعار "العالم أكبر من 5".

والاثنين الماضي، تعهّد الرئيس التركي باتخاذ بلاده جميع الخطوات القانونية لمحاسبة إسرائيل على قتل الناشطة عائشة نور إزغي إيغي، التي قتلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي الجمعة الماضية خلال احتجاج سلمي قرب نابلس بالضفة الغربية.

ويأتي ذلك، بينما يصعد الاحتلال عملياته بالضفة بالتزامن مع حربه على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.