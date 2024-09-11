ألمانيا تسخر من تعليقات ترامب في المناظرة مع هاريس

سخرت وزارة الخارجية الألمانية من ادعاءات المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب الزائفة عن أكل المهاجرين الحيوانات الأليفة، كما ردت على انتقاداته لسياسة الطاقة الألمانية.

وفي مناظرة أمس الثلاثاء مع المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، أكد ترامب ادعاء زائفا مفاده أن كثيرين من المهاجرين الهايتيين في سبرينغفيلد بولاية أوهايو يسرقون الحيوانات الأليفة من السكان أو الحيوانات البرية من المتنزهات لأكلها.

وهاجم ترامب مساعي هاريس لدفع البلاد نحو ما تقول إنه سيكون مزيجا أكثر تنوعا واستدامة من مصادر الطاقة، قائلا إن محاولة ألمانيا التخلي عن الوقود الأحفوري باءت بالفشل.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في تدوينة على موقع إكس "سواء كان هذا على هواك أم مخالفا لرغباتك، فإن نظام الطاقة في ألمانيا يعمل بكفاءة كاملة، وأكثر من 50% يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة".

وأضافت "نحن نغلق محطات الفحم والمحطات النووية، لا نبنيها. وسيخرج الفحم من شبكة الطاقة بحلول عام 2038 على أقصى تقدير".

وتابعت "ملاحظة: نحن أيضا لا نأكل القطط والكلاب.#مناظرة2024".

وأعادت وزارة الاقتصاد التي يديرها أيضا حزب الخضر، نشر التدوينة قائلة "محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم؟ عجبا!".

ولم يؤيد المستشار أولاف شولتس مباشرة هاريس، لكنه امتدحها في يوليو/تموز الماضي، واصفا إياها بأنها "سياسية بارعة ومحنكة تعرف بالضبط ما تفعله"، وبوسعها الفوز في الانتخابات الأميركية.

ولطالما كانت ألمانيا محور غضب ترامب في فترة ولايته رئيسا من 2017 إلى 2021، بسبب فائضها التجاري مع الولايات المتحدة وانخفاض الإنفاق على الدفاع.

وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى على الواردات إذا فاز بالانتخابات، وربط دعم الولايات المتحدة العسكري لأعضاء حلف الناتو بإنفاقهم 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.