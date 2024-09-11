هاريس تتحدى بمناظرة ثانية وترامب يتهم المذيعين بالتحيز

تحدت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس منافسها الجمهوري دونالد ترامب بخوض مناظرة تلفزيونية ثانية بعد التي جرت بينهما مساء أمس الثلاثاء، في حين اتهم ترامب مذيعي المحاورة بالتحيز.

وقالت حملة هاريس في بيان انتقدت فيه أداء الرئيس السابق إن "نائبة الرئيس مستعدة لمناظرة ثانية، هل دونالد ترامب مستعد؟".

وقد وضعت نائبة الرئيس منافسها الجمهوري في موقف دفاعي خلال مناظرة رئاسية محتدمة بسلسلة من الهجمات فيما يتعلق بالإجهاض، ومدى ملاءمته للمنصب ومشاكله القانونية العديدة.

وقد سعى الاثنان إلى اقتناص لحظة لإقناع الناخبين بالتصويت لهما بانتخابات متقاربة، وبدا أن هاريس (59 عاما) المدعية العامة السابقة أزعجت ترامب (78 عاما) مرارا مما دفع الرئيس السابق الذي بدا عليه الغضب بوضوح إلى تقديم سلسلة من الردود التي وصفت بـ"الأكاذيب".

وفي مرحلة ما، تطرقت هاريس إلى التجمعات الانتخابية لترامب واستفزته بقولها إن الناس غالبا ما يغادرون مبكرا "بسبب الإرهاق والملل".

ورد ترامب، الذي شعر بالإحباط من حجم حشود هاريس، قائلا "حشودنا هي الأكبر والأكثر روعة في تاريخ السياسة". ثم تحول إلى ادعاء غير مؤكد بأن المهاجرين من هاييتي في سبرينغفيلد بولاية أوهايو "يأكلون الحيوانات الأليفة" للسكان.

محاباة بوتين

وتجادل المرشحان حول قضايا مثل الهجرة والسياسة الخارجية والرعاية الصحية، لكن المناظرة لم تتضمن الكثير من التفاصيل السياسية المحددة.

كما اتهمت هاريس ترامب بمحاباة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقالت "أنت لن تكون سوى لقمة سائغة" لبوتين، مؤكّدة أنّه لو كان ترامب رئيسا اليوم "لكان بوتين يجلس حاليا في كييف، ولكانت أنظاره متّجهة نحو بقية أوروبا، بدءا من بولندا".

من جهته، شن ترامب هجوما لاذعا على سياسات الديمقراطيين الاقتصادية مركزا على التضخم والسماح بدخول المهاجرين.

وقالت المرشحة الديمقراطية إن ترامب "ليس لديه خطة من أجلكم، عندما تنظرون لخطته الاقتصادية، فكلها تكمن في خفض الضرائب بالنسبة للناس الأغنى".

ونجح نهج هاريس في توجيه التركيز إلى ترامب ليشعر حلفاؤها بالابتهاج، ويعترف بعض الجمهوريين بالتحديات التي يواجهها ترامب.

وقال مارك شورت الذي شغل منصب كبير موظفي مايك بينس نائب ترامب السابق "أضاع ترامب فرصة تحويل التركيز إلى سياسات بايدن وهاريس بشأن الاقتصاد والحدود، وبدلا من ذلك وقع في فخها وتشتت تركيزه بين إنكار نتيجة الانتخابات السابقة ومسألة المهاجرين الذين يأكلون حيواناتنا الأليفة".

وأظهر موقع بريدكت لتوقعات انتخابات الرئاسة أن احتمالات فوز ترامب انخفضت خلال المناظرة من 52% إلى 47% بينما تحسنت فرص هاريس من 53% إلى 55%.

وفي إشارة إلى الثقة في نتيجة المناظرة، تحدت حملة هاريس ترامب على الفور لتنظيم مناظرة ثانية.

في المقابل، اعتبر ترامب المناظرة التي خاضها أفضل مناظرة له على الإطلاق، متهما مذيعَي شبكة "إيه بي سي" التلفزيونية اللذين أدارا الحوار بالتحيّز ضدّه.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي "أعتقد أن هذه كانت أفضل مناظرة لي على الإطلاق، خاصة أنها كانت مواجهة بين 3 ضد واحد".