قطر تدعو المجتمع الدولي للتحلي بالشجاعة لوقف العدوان على غزة

طالبت دولة قطر المجتمع الدولي بالتحلي بالشجاعة والإرادة السياسية لوقف العدوان المستمر على قطاع غزة.

وخلال نقاش عام في إطار الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، تلت جوهرة بنت عبد العزيز السويدي، نائبة المندوب الدائم لوفد دولة قطر بجنيف، بيانا حث المجتمع الدولي على التدخل بشكل فاعل لوقف العدوان على غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة الجماعية تحت نظر وعلم الجميع، وفقا للبيان نفسه.

كما طالب البيان إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، وضمان مساءلة كافة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين.

وأكدت الدبلوماسية القطرية ضرورة إرساء نظام يكفل حقوق الإنسان للجميع بغض النظر عن العرق أو الجنس أو اللون أو الدين.

دولة قطر تطالب المجتمع الدولي بالتحلي بالشجاعة والإرادة السياسية لوقف العدوان على قطاع غزة 🔗لقراءة المزيد : https://t.co/nuVrE15pcu#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/MCK4DPIbOn — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) September 11, 2024

وقالت نائبة المندوب الدائم لوفد دولة قطر بجنيف إنه لا يمكن غض الطرف عن انتهاكات وجرائم ترتكب بحق بعض البشر ولفت الانتباه إلى أخرى لمجرد اختلاف الضحية، مشددة على أن البشر جميعا متساوون في الكرامة الإنسانية وفق ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل أكثر من 75 عاما.

وأشارت جوهرة بنت عبد العزيز السويدي إلى أن هذا المبدأ ينطبق على الوضع الراهن في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما مع استمرار العدوان والجرائم الإسرائيلية التي أسفرت عن أكثر من 40 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى وأكثر من 1.9 مليون مهجر قسريا.

وفي مداخلتها بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، تطرقت الدبلوماسية القطرية إلى المعاناة المستمرة للشعب السوداني جراء القتال الذي أدى إلى تدهور الأوضاع على كل الأصعدة، وأعربت عن تطلع بلادها إلى وقف دائم وشامل للقتال، تليه مفاوضات للتوصل لاتفاق سلام مستدام.