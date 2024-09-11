عملية عسكرية إسرائيلية مستمرة في الضفة وشهداء بطوباس وطولكرم

استشهد 5 فلسطينيين بمسيّرة إسرائيلية في طوباس، بينما استشهد اثنان وأصيب 10 برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة ومخيم طولكرم، في استمرار للعملية العسكرية التي ينفذها الاحتلال في الضفة الغربية.

فقد استشهد 5 شبان فلسطينيين جراء قصف مسيرة إسرائيلية موقعا بالقرب من مسجد التوحيد وسط مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تمكنت من انتشال جثامين هؤلاء الشباب ونقلهم لمستشفى طوباس التركي الحكومي.

من جهتها، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال تحاصر المستشفى وتدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه المدينة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وقامت بعملية إنزال جوي لجنودها، ودهمت منازل وأحياء ونشرت فرق القناصة على أسطح عدد من المنازل وأطلقت المسيرات في سماء المدينة.

وقد أشار مراسل الجزيرة إلى أن قوات الاحتلال تفرض حظرا للتجوال على المدينة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في طوباس وبلدة طمون القريبة منها فجر اليوم الأربعاء.

اقتحام طولكرم

في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني وفلسطينية، وإصابة 10 برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مدينة ومخيم طولكرم شمالي الضفة، وذلك بعد تسلل قوات خاصة وسط المدينة، والدفع بتعزيزات عسكرية حاصرت مخيم طولكرم.

واقتحمت القوات لاحقا مخيم نور شمس بالمدينة وفرضت حصارا على مستشفيات المدينة.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في الأطراف الغربية من مدينة طولكرم.

بدوره قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال تحتجز 5 أفراد من طواقم الإسعاف في مخيم طولكرم وقطعت الاتصال معهم.

واقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة طولكرم ومخيمها ظهر الثلاثاء، بعد انسحابه فجر الجمعة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاتلين فلسطينيين، وسماع أصوات انفجارات، وفق شهود عيان.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شخصين في طولكرم، إحداهما سيدة، في العملية العسكرية المتواصلة.

وارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 699، بجانب 5700 مصاب، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول حربا مدمرة على غزة خلفت نحو 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.