الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم النصيرات

ارتكب الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مجزرة جديدة بحق نازحين في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى.

وأفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة باستشهاد 14 شخصا إثر غارة إسرائيلية على مدرسة الجاعوني التي تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتؤوي نازحين بمخيم النصيرات.

وأكد المكتب الحكومي أن بين الشهداء موظفين في وكالة الأونروا، بينما قالت مصادر فلسطينية أخرى إن بين الضحايا أطفال ونساء.

من جهته، قال الناطق باسم الدفاع المدني بقطاع غزة محمود بصل للجزيرة إن الاحتلال قصف المدرسة دون إنذار سابق للمرة الخامسة منذ بدء العدوان على غزة.

وأضاف بصل أن عددا من النازحين لا يزالون تحت الأنقاض بمدرسة الجاعوني وتوقع أن يرتفع عدد ضحايا المجزرة، حيث أن عددا من المصابين حالتهم خطيرة، مشيرا إلى أن المدرسة المستهدفة تؤوي أكثر من 5 آلاف نازح.

#فيديو| مشاهد من الدمار الذي خلفه الاحتلال عقب قصفه مدرسة "الجاعوني" التي تأوي عدد من النازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين pic.twitter.com/8t8vFBn4M3 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 11, 2024

من جهته، أقر الجيش الاسرائيلي بقصف المدرسة وزعم أنه استهدف مجمعا قياديا لحركة حماس في النصيرات.

وكان مخيم النصيرات شهد عدة مجازر وقعت إحداها أثناء عملية عسكرية لاستعادة أسرى إسرائيليين في يونيو/حزيران الماضي.

وتأتي مجزرة النصيرات بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مواصي خان يونس وأسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى.

وكان الجيش الإسرائيلي استهدف عشرات المدارس التابعة للأونروا في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تغطية صحفية: لحظة قصف طيران الاحتلال محيط مدرسة "عين جالوت" في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، عصر اليوم. pic.twitter.com/RUTRYTxgXE — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 11, 2024

عشرات الشهداء

في غضون ذلك، قالت مصادر طبية للجزيرة إن 32 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية مستمرة على وسط وجنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وقبل ساعات من مجزرة مدرسة الجاعوني، استشهد 4 أشخاص جراء قصف على مخيم النصيرات ومنطقة المغراقة بوسط القطاع.

وفي جنوبي قطاع غزة، استشهد 11 شخصا وأصيب آخرون في قصف منزل عائلة القرّا في خزاعة بخان يونس، كما استشهد طفل وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منطقة قيزان النجار جنوب شرقي المدينة.

كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة المواصي غربي مدينة رفح.

وفي مدينة غزة، قصفت طائرات إسرائيلية محيط مدرسة "عين جالوت" في حي الزيتون.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في وقت سابق أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 11 شهرا تجاوز 41 ألف شهيد و94 آلاف مصاب، وتشير تقديرات فلسطينية إلى وجود أكثر من 10 آلاف شهيد تحت الأنقاض.