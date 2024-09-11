39 شهيدا في غارات على غزة ومجزرة جديدة بحق النازحين

ارتكب الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مجزرة جديدة بحق نازحين في مخيم النصيرات، بينما أسفرت الغارات على عدة مناطق في قطاع غزة عن نحو 40 شهيدا.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 17 شخصا إثر غارة إسرائيلية على مدرسة الجاعوني التي تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط القطاع.

من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر طبي في مستشفى العودة بأن الغارة أسفرت كذلك عن إصابة 44 شخصا.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن بين الشهداء موظفين في وكالة الأونروا، بينما قالت مصادر فلسطينية أخرى إن بين الضحايا أطفالا ونساء.

من جانبه، قال الناطق باسم الدفاع المدني بقطاع غزة محمود بصل للجزيرة إن الاحتلال قصف المدرسة دون إنذار سابق للمرة الخامسة منذ بدء العدوان على غزة.

وأضاف بصل أن عددا من النازحين لا يزالون تحت الأنقاض بمدرسة الجاعوني وتوقع أن يرتفع عدد ضحايا المجزرة، حيث إن عددا من المصابين حالتهم خطيرة، مشيرا إلى أن المدرسة المستهدفة تؤوي أكثر من 5 آلاف نازح.

#فيديو| مشاهد من الدمار الذي خلفه الاحتلال عقب قصفه مدرسة "الجاعوني" التي تأوي عدد من النازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين pic.twitter.com/8t8vFBn4M3 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 11, 2024

من جهته، أقر الجيش الإسرائيلي بقصف المدرسة وزعم أنه استهدف مجمعا قياديا لحركة حماس في النصيرات.

وكان مخيم النصيرات شهد عدة مجازر وقعت إحداها أثناء عملية عسكرية لاستعادة أسرى إسرائيليين في يونيو/حزيران الماضي.

وتأتي مجزرة النصيرات بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مواصي خان يونس وأسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى.

وكان الجيش الإسرائيلي استهدف عشرات المدارس التابعة للأونروا في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تغطية صحفية: لحظة قصف طيران الاحتلال محيط مدرسة "عين جالوت" في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، عصر اليوم. pic.twitter.com/RUTRYTxgXE — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 11, 2024

عشرات الشهداء

في غضون ذلك، قالت مصادر طبية للجزيرة إن 39 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية مستمرة على وسط وجنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وقبل ساعات من مجزرة مدرسة الجاعوني، استشهد 4 أشخاص جراء قصف على مخيم النصيرات ومنطقة المغراقة بوسط القطاع.

وفي جنوبي قطاع غزة، استشهد 11 شخصا وأصيب آخرون في قصف منزل عائلة القرّا في خزاعة بخان يونس، كما استشهد طفل وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منطقة قيزان النجار جنوب شرقي المدينة.

وقد شُيعت اليوم في مدينة خان يونس جثامين شهداء خزاعة وبينهم 8 أطفال.

كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة المواصي غربي مدينة رفح.

وفي مدينة غزة، قصفت طائرات إسرائيلية محيط مدرسة "عين جالوت" في حي الزيتون، وأسفرت غارة أخرى على شارع النصر غربي المدينة عن عدد من الإصابات بين المدنيين، وفقا لمراسل الجزيرة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 11 شهرا ارتفع إلى 41 ألفا و84 شهيدا و95 ألفا و29 مصابا، وتشير تقديرات فلسطينية إلى وجود أكثر من 10 آلاف شهيد تحت الأنقاض.