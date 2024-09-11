شهيدان ومصابون في طولكرم وقادة إسرائيليون: الضفة على حافة الانفجار

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شخصين وإصابة 10 آخرين برصاص قوات الاحتلال في طولكرم شمال الضفة الغربية، وذلك بعد تسلل قوات خاصة وسط المدينة، والدفع بتعزيزات عسكرية حاصرت مخيمي طولكرم ونور شمس وفرضت حصارا على مستشفيات المدينة.

كما اقتحم جيش الاحتلال مساء الثلاثاء بلدات ومدنا عدة في الضفة خصوصا في الخليل ونابلس.

يأتي ذلك في حين كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن قادة الأجهزة الأمنية حذروا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -خلال الاجتماع الوزاري الأخير- من أن الوضع في الضفة الغربية على حافة الانفجار، وأن ذلك قد يؤدي إلى هجمات يُقتل فيها مئات الإسرائيليين.

وأضافت القناة أن هؤلاء القادة الأمنيين عرضوا أمام نتنياهو ووزراء الكابينيت معطيات عن كميات أسلحة كبيرة جدا وغير مسبوقة في الضفة الغربية وحذروا من إمكانية عودة العمليات التفجيرية.

كما أوصوا بضرورة تهدئة الأجواء وطرحوا مقترحات عدة لتحقيق ذلك، من بينها السماح بعودة العمال الفلسطينيين للعمل داخل الخط الأخضر وتحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية وتهدئة التوتر في المسجد الأقصى.

وأوضحت القناة أن الكابينيت الأمني والسياسي لم يوافق على أي من هذه المقترحات.

دوي انفجارات واشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة طولكرم ومخيمها.. مراسل الجزيرة محمد الأطرش يرصد المشهد#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/PVGjxmFGoz — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 11, 2024

اقتحام طولكرم

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في الأطراف الغربية من مدينة طولكرم.

وأكد الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال تحاصر مركز إسعاف المنظمة في طولكرم، وطلبت من الطواقم الخروج من المركز.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إن قوات كبيرة من الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وحرس الحدود تعمل في طولكرم، مع استمرار العملية العسكرية شمالي الضفة الغربية.

في المقابل، قالت كتائب شهداء الأقصى إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لمحيط مخيم طولكرم.

كما ذكرت سرايا القدس-كتيبة طولكرم أن مقاتليها أمطروا قوات الاحتلال بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة.

وأكدت أن عناصرها يخوضون معارك ضارية مع القوات المقتحمة في محور المربعة بمخيم طولكرم.

تغطية صحفية: جانب من الاشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس في طولكرم pic.twitter.com/Onl9MoBWAU — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 11, 2024

خيار المقاومة

وقد قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن استمرار العملية الإسرائيلية على مدينة طولكرم ومخيماتها "لن يزعزع من تمسك شعبنا بالمقاومة كخيار للتخلص من الاحتلال".

واعتبرت الحركة -في بيان لها- أن "عدوان الاحتلال لن ينجح في تحقيق مطامعه بتهجير الضفة الغربية واستمرار مخطط الضم والتوسع الاستيطاني".

اقتحامات

على صعيد آخر، أفادت منصات محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي مرفوقة بجرافات أعادت اقتحام مخيم نور شمس في طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا مدينة نابلس شمال الضفة من حاجز الطور.

كما اقتحمت مدينة دورا جنوب الخليل وسيرت دورياتها في عدد من أحياء المدينة.

وقال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع خلال اقتحام المدينة.

كما دهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل قبل أن تنسحب إلى مدخل المدينة الجنوبي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي للمرة الثانية خلال ساعات، مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية، ودهمت محلاً للصرافة، في عملية استمرت ساعتين.

وأغلقت الطريق المؤدي إلى المكان وسط الخليل، مما تسبب في تعطل الحركة في مركز المدينة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة الخليل في وقت سابق الثلاثاء، وسيرت دورياتها في عدد من مناطق المدينة ونصبت فيها عددا من الحواجز.

يشار إلى أنه بموازاة عدوانه المتواصل على قطاع غزة، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن مقتل 694 فلسطينيا وإصابة نحو 5700، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.