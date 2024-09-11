شهداء وجرحى باستهداف الاحتلال منازل مأهولة في خان يونس وجباليا

كثفت مدفعية جيش الاحتلال -منذ فجر اليوم الأربعاء- قصف جنوب ووسط قطاع غزة، بينما واصل الطيران الإسرائيلي استهداف المنازل المأهولة شمال القطاع مما أدى إلى استشهاد 20 فلسطينيا.

واستهدفت مدفعية الاحتلال منطقة الشاكوش شمال غرب مواصي مدينة رفح جنوبا، كما قصفت غربي مخيم النصيرات وسط القطاع، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية محيط المجمع الإسلامي جنوب حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وقد استشهد 4 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم النصيرات وسط القطاع، كما استشهدت طفلة وأصيب آخرون إثر غارة إسرائيلية على منزل في مخيم البريج.

وجنوب قطاع غزة، استشهد صياد بعد استهداف زوارق الاحتلال الإسرائيلي له في عرض البحر مقابل المواصي.

كما استشهد 7 أشخاص وجرح آخرون جرّاء قصف الاحتلال منزلا في بلدة خزاعة شرقي خان يونس جنوبي القطاع.

البحث عن أشلاء الشهداء والمفقودين تحت ركام منزل عائلة النجار في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال غزة pic.twitter.com/pZ3q5frgx0 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 10, 2024

وقد أصيب عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع أبو حامد بمنطقة بني سهيلا في خان يونس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي مخيم جباليا شمالا، استشهد 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وسيدتان في قصف إسرائيلي استهدف منزلا الليلة الماضية، وفق مراسل الجزيرة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي -المستمر على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023- عن استشهاد 41 ألفا و20 فلسطينيا، أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة 94 ألفا و925 آخرين، في حين لا تزال فرق الدفاع المدني تحاول الوصول إلى آلاف الضحايا تحت الركام.