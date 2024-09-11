سلطات غزة للأهالي: منتحلو العمل الخيري مخبرون للاحتلال فاحذروهم

حثت وزارة الداخلية في غزة -اليوم الأربعاء- أهالي القطاع على عدم تقديم أي معلومات لأي أشخاص يدّعون أنهم يعملون في جمعيات خيرية.

وقالت وزارة الداخلية إنها تهيب بأهالي القطاع عدم التجاوب مع أي اتصالات مهما كانت المؤسسة ولو ادعت أنها جهة حكومية.

وذكّرت بأن الجهات المخولة بجمع البيانات لتقديم المساعدات تقوم بذلك في مقابلات مباشرة وليس عبر الهاتف.

وأوضحت الوزارة أن عددا من الاستهدافات الإسرائيلية تمت بمعلومات عبر الهاتف لمخابرات الاحتلال بانتحال صفة جمعيات خيرية.

يأتي ذلك، بينما يواصل الاحتلال الٍإسرائيلي ارتكاب المجازر وتدمير المنازل والمرافق الحيوية في مختلف مدن وبلدات القطاع.

وحتى الحين، أدى العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى استشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني معظمهم نساء وأطفال.

وإلى جانب القصف اليومي، تفرض إسرائيل حصارا مطبقا على القطاع، حيث تمنع وصول المساعدات الغذائية والدوائية للسكان الذين نزحوا من منازلهم وفقدوا أعمالهم وممتلكاتهم.