سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع جنوبي لبنان

شن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق عدة جنوبي لبنان، بينما أعلن حزب الله مقتل أحد عناصره في مواجهات مع الاحتلال.

وذكرت وكالة الأناضول أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن -منذ الخامسة فجرا- حوالي 17 غارة استهدفت منطقة حرجية بين أطراف بلدات القليلة والشعيتية وزبقين في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية رصدت مساء أمس تحليقا لمسيرة إسرائيلية "درون كود كابتر" فوق أطراف مدينة بنت جبيل، بالتزامن مع رشقات أسلحة رشاشة أطلقتها حامية موقع إسرائيلي في تلة الراهب باتجاه بلدتي عيتا الشعب وراميا.

من جهة أخرى، أعلن حزب الله مقتل أحد عناصره في مواجهات مع إسرائيل جنوب لبنان، ليرتفع عدد قتلى الحزب إلى 436 عنصرا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال حزب الله -في بيانين منفصلين أمس- إنه قصف مواقع عسكرية إسرائيلية في الشمال بعشرات صواريخ الكاتيوشا وأسراب من المسيرات الانقضاضية، ردا على الاغتيال الذي نفذته إسرائيل في البقاع الغربي.

من جهته، أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان رصد نحو 45 مقذوفا عبرت من لبنان، مضيفا أنه تم اعتراض بعضها وأنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات. وقال إن سلاح الجو استهدف لاحقا منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله جنوب لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الحدودي الفاصل مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أميركي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول مما خلّف قرابة 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنين.