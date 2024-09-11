حزب الله ينعى اثنين من مقاتليه وإصابة جندي إسرائيلي

قال الجيش الإسرائيلي إن 60 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه بلدات إسرائيلية في القطاعين الشرقي والغربي للحدود مع لبنان، وأعلن حزب الله أنه قصف بصواريخ الكاتيوشا المقر المستحدث التابع لقوات الفرقة 146 في قاعدة أبيريم العسكرية.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان على مستوطنة دان.

من جهتها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوّت أكثر من مرة في عدة بلدات إسرائيلية قريبة من الحدود اللبنانية.

كما قال حزب الله إنه قصف بالصواريخ ثكنة زبدين وموقع رويسة ‏القرن في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتجمعا للجنود الإسرائيليين في محيط موقع الراهب وتحصينات لهم في موقع المطلة.

وكان الحزب قد ذكر في وقت سابق أنه استهدف مقر الفيلق الشمالي وقاعدة احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد بأسراب مسيّرات انقضاضية وغيرها من المواقع ردا على اغتيال أحد مقاتليه بمسيّرة إسرائيلية في ‏البقاع الغربي.

هذا، وقد أعلن الحزب مقتل اثنين من عناصره في مواجهات مع إسرائيل جنوبي لبنان، ليرتفع عدد قتلاه إلى 437 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونعى الحزب، في بيانين منفصلين، هاني حسين عز الدين (إسماعيل) من بلدة دير قانون النهر، وعلي حسن عبد علي (مالك) من بلدة عيتيت.

قصف إسرائيلي

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل، ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر أمنى أن الغارة استهدفت دراجة نارية داخل البلدة ما أدى إلى إصابتها.

كما أدى القصف المدفعي الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية على بلدة الخيام إلى إصابة مواطن بحالة اختناق استدعت إدخاله مستشفى مرجعيون، وفق بيان لوزارة الصحة.

وشنّت طائرات حربية إسرائيلية ومسيّرة غارتين على محيط بلدتي راشيا الفخار وياطر جنوبي لبنان، بعد سلسلة غارات فجر اليوم على محيط بلدات زبقين ومجدل زون والشعيتية والناقورة جنوبي لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنّه استهدف 30 منصة لإطلاق الصواريخ وبنى عسكرية لحزب الله في مناطق الجبيّن والناقورة ودير سريان وزبقين في جنوب لبنان. كما قال إنّه قصف بالمدفعية أهدافا في منطقة ظهيرة في الجنوب.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح، معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أميركي غير مسبوق على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.