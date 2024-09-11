بعد مناظرة صاخبة.. معركة البيت الأبيض تحتدم بين هاريس وترامب

تدخل كامالا هاريس ومنافسها دونالد ترامب المرحلة النهائية من السباق نحو البيت الأبيض، مستفيدين من زخم مناظرتهما التي سعيا خلالها إلى استقطاب الناخبين المترددين وتحريك نسب تأييدهما المتقاربة.

وما زالت نائبة الرئيس الديمقراطية ومنافسها الجمهوري متقاربين في نتائج استطلاعات الرأي على مستوى البلاد وفي الولايات المتأرجحة، قبل أيام من بدء التصويت عبر البريد أو التصويت المبكر حضوريا في عدة ولايات مهمة.

ولا يُتوقع تسجيل أي تقدم أو تراجع في استطلاعات الرأي على عدة أيام، في حين أعلن كل من المرشحين انتصاره في المناظرة الأولى بينهما التي استضافتها قناة "إيه بي سي نيوز" (ABC News) في فيلادلفيا وشهدت جدلا حادا ومتوترا.

وقال خبير العلاقات العامة أندرو كونيشوسكي، المقرب من الديمقراطيين "لقد ركزت (هاريس) على التناقضات الموضوعية الرئيسية بينها وبين ترامب، في حين لم يفعل ترامب ما يمكن أن يسيء لصورته في نظر أتباعه المخلصين، لكنه على الأرجح لم يحقق أي تقدم في أوساط الناخبين المترددين أيضا".

في المقابل، قال المحلل الإستراتيجي الجمهوري ليام دونوفان إنه في حين تقدمت هاريس على ترامب في بعض النقاط، فشل الأخير "إلى حد كبير" في أن يحملها وزر سياسات الرئيس جو بايدن التي لا تحظى بشعبية، واتهمها بدلا من ذلك بأنها ماركسية "واستمر في شن هجمات غاضبة على المهاجرين".

وأضاف دونوفان لوكالة الصحافة الفرنسية "لا يجدر بنا أن نتوقع أن يكون لهذا النقاش تأثير فوري في استطلاعات الرأي، لكنه سيعزز بالتأكيد الروح المعنوية في وقت يشعر الديمقراطيون بالقلق".

ترامب و"الغش"

وخلال تعقيبه على أدائه، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز ذات الميول المحافظة، ادعى ترامب أن المناظرة لم تكن منصفة، وقال "حصل غش، مثلما توقعت، لأنك عندما تنظر إلى الوقائع ترى أنهم كانوا يصححون كل شيء (أقوله) ولا يصححون ما تقوله هاريس".

كما انتقد نجمة البوب تايلور سويفت لأنها أيدت هاريس بعد المناظرة، بقوله "لم أكن من المعجبين بتايلور سويفت، إنها شخص ليبرالي جدا. يبدو أنها تؤيد دائما المرشح الديمقراطي، وستدفع على الأرجح ثمن ذلك في السوق".

وتعمل هاريس على استقطاب ناخبي الوسط، وتركز على الجمهوريين المناهضين لترامب ومن بينهم نائب الرئيس السابق ديك تشيني وابنته ليز التي فقدت منصبها كرئيسة للمؤتمر الجمهوري في مجلس النواب بسبب معارضتها لترامب.

في الأثناء، يركز ترامب اهتمامه على قاعدته إلى حد كبير، عبر تحذيره من المهاجرين الذين يصفهم بأنهم مجرمون ورسم صورة قاتمة لبلد "في حالة انحدار" هو الوحيد القادر على إنقاذه.

وفي منشور على منصات التواصل الاجتماعي في نهاية الأسبوع، توعد ترامب بمقاضاة المانحين الديمقراطيين والمحامين ومسؤولي الانتخابات الذين يمارسون وفق تعبيره سلوكيات "عديمة الضمير".