بايدن يحذر من تصاعد العنف بالضفة ويطالب بمحاسبة قتلة عائشة نور

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقه حيال تصاعد وتيرة العنف في الضفة الغربية، ودعا إسرائيل إلى ضمان "المساءلة الكاملة" بعد مقتل الناشطة الأميركية التركية عائشة نور إيغي في الضفة الغربية برصاص جيش الاحتلال.

وقال بايدن في بيان اليوم الأربعاء إن العنف في الضفة يحدث منذ فترة طويلة، والمستوطنون المتطرفون يقتلعون الفلسطينيين من منازلهم، في حين يرسل الفلسطينيون سيارات مفخخة لقتل المدنيين.

وأكد أنه سيواصل دعم السياسات التي تحاسب كل المتطرفين، سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين، على حد قوله.

من جانب آخر، اعتبر الرئيس الأميركي أن عملية إطلاق النار على الناشطة عائشة نور برصاص قناص إسرائيلي في الضفة الغربية غير مقبولة، ودعا إلى محاسبة كاملة على مقتلها.

وأشار إلى أنه على الرغم من تحمل إسرائيل مسؤولية مقتلها، فإن الحكومة الأميركية تتوقع استمرار الاطلاع على التحقيق الجاري بشأن ملابسات إطلاق النار، وأضاف "يتعين إجراء محاسبة كاملة، ويتعين على إسرائيل بذل المزيد من الجهد لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع أبدا".

وأمس، وصف بايدن مقتل عائشة نور بأنه كان "حادثا عرضيا على ما يبدو"، وأضاف "لقد ارتدت (الرصاصة) عن الأرض وأصيبت (الناشطة) عرضا"، في تصريح جاء بعيد دعوة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجيش الإسرائيلي للقيام بـ"تغييرات جوهرية" بعد مقتل الشابة "غير المبرر"، وفق تعبيره.

وقتلت نور (26 عاما) بالرصاص يوم الجمعة الماضي خلال مشاركتها في مسيرة احتجاجية منددة بالاستيطان ببلدة بيتا قرب نابلس حيث يتعرض الفلسطينيون لهجمات متكررة من مستوطنين يهود منتمين إلى اليمين المتطرف.