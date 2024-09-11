بالفيديو.. مراسلة الجزيرة تضطر لإنهاء مداخلتها بسبب مضايقات قوات الاحتلال

منعت قوات الاحتلال مراسلة الجزيرة جيفارا البديري من إكمال عملها خلال بثها على الهواء من منطقة طوباس شمالي الضفة الغربية.

وكانت البديري تنقل تفاصيل توغل جديد للاحتلال بالمنطقة عندما ظهرت الآليات الإسرائيلية وبدأت في إطلاق أبواقها بشكل مرتفع للتشويش عليها.

كما تحركت الآليات خلف مراسلة الجزيرة والطاقم الصحفي الذي كان يصحبها وضيّقت عليهم بشكل واضح، مما أجبر جيفارا على إنهاء مداخلتها بشكل عاجل، فيما كان يطلب أحد الزملاء منها توخي الحذر والانتباه لسيارات قوات الاحتلال.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد اغتالت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في مايو/أيار 2022 خلال تغطيتها لتوغل للاحتلال بمحافظة جنين.