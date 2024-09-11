إصابة إسرائيلي بعملية دهس شمال رام الله

أصيب إسرائيلي إصابة خطيرة اليوم الأربعاء بعملية دهس شمالي رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وسط أنباء عن استشهاد المنفذ الذي لم تعرف هويته حتى الآن.

وأكد الجيش الإسرائيلي وقوع عملية دهس بشاحنة غاز يقودها فلسطيني بالقرب من مفترق "جفعات أساف" عند محطة للحافلات، قائلا إنه قتل المنفذ بإطلاق النار عليه.

وأضاف الجيش بأن قواته أغلقت منطقة عملية الدهس.

ونقلت صحيفة هآرتس عن الإسعاف الإسرائيلي تأكيده إصابة شخص حالته حرجة جراء عملية الدهس شمال رام الله.

تغطية صحفية: انتشار مكثف لقوات الاحتلال واستنفار في موقع عملية الدعس عند مستوطنة "جفعات آساف" شرق رام الله. pic.twitter.com/2TLvsTsFok — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 11, 2024

يشار إلى أن عملية الدهس تأتي وسط تواصل عملية الاحتلال العسكرية في مدن شمال الضفة الغربية، وتدمير قواته للبنية التحتية واستهدافها للمقاومين.

يذكر أن مفترق "جعفات أساف" شهد عام 2018 عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيون ضد قوة إسرائيلية، أدت إلى مقتل جنديين، مما دفع جيش الاحتلال إلى تعزيز الإجراءات الأمنية بكاميرات مراقبة وقناصين بالمنطقة.