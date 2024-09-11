السيسي يؤكد لنظيره الألماني أهمية الوصول لوقف إطلاق النار في غزة

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الجانب الأوروبي لممارسة ضغوط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإنجاز صفقة تبادل، وذلك أثناء استقباله نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إنه "يجب تحقيق قوة دفع إضافية للوصول إلى اتفاق يخفف المعاناة عن الشعب الفلسطيني"، مضيفا أن "استخدام التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين أمر خطير جدا".

وأوضح الرئيس المصري أن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة وقطر من أجل التوصل لاتفاق يحقق الاستقرار، وينهي المعاناة في غزة.

وأضاف أن "زيارة الرئيس الألماني تمثل انعكاسا لتاريخ ممتد من علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين"، معربا عن تقديره للشراكة بين مصر وألمانيا والحرص على تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأضاف السيسي "ناقشنا التعاون في مجالات التعليم وبناء القدرات ومستعدون للتحرك مع شركائنا في ألمانيا لتطويرها".

بدوره، وجه الرئيس الألماني الشكر إلى مصر على دورها في إنهاء التوترات والعنف في الشرق الأوسط.

وقال شتاينماير إن "على كل طرف له تأثير على حركة حماس وإسرائيل استخدام تأثيره للتوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وأوضح أنه يتعين أن يكون هناك أمن والوصول إلى حل الدولتين بعد وقف إطلاق النار وإخراج الأسرى من غزة، وفق تعبيره.

وبدأ الرئيس الألماني أمس الثلاثاء زيارة إلى القاهرة تستمر 3 أيام، وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس ألماني لمصر منذ 25 عاما.