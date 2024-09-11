السنوار يهنئ الرئيس الجزائري بإعادة انتخابه

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار بعث برسالة تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه، ثمّن فيها "الدور الجزائري في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني".

وقالت الحركة، أمس الثلاثاء، في بيان هو الثاني للسنوار منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي (طوفان الأقصى)، إن رئيس الحركة بارك للرئيس تبون في رسالته "تجديد ثقة الشعب الجزائري له لقيادة البلاد، راجيا من الله له التوفيق والإعانة لخدمة الجزائر وشعبها الأصيل".

وأشارت إلى أن السنوار "يبعث رسالته في ظل الملحمة البطولية التي يسجلها شعبنا الفلسطيني ومقاومته بكل بسالة وصمود في معركة طوفان الأقصى، بالرغم مما يتعرض له من حرب الإبادة الجماعية".

وتابعت أن السنوار "جدد تثمينه للدور الجزائري في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه في المحافل الدولية".

وأعرب في رسالته عن تطلعاته إلى "استمرار وتطوير هذا الدور الداعم والمساند للفلسطينيين في كافة المجالات لتعزيز صموده، وصولا لوقف العدوان ودحر الاحتلال وتحقيق حلم شعبنا بالتحرير والعودة كما تحرر الشعب الجزائري العظيم، وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

وكان رئيس السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي أعلن، الأحد الماضي خلال مؤتمر صحفي، فوز تبون بالسباق الرئاسي محققا نسبة 94.65% من الأصوات.

ويوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر السنوار أول بيان له منذ بداية الحرب على قطاع غزة، تضمن إعلان جهوزية حركته لصفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.