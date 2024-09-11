إطلاق نار وأعمال شغب خلال الانتخابات البرلمانية في الأردن

أوردت مديرية الأمن العام الأردني أنها رصدت إطلاق عيارات نارية أمس الثلاثاء في أحد مقرات الاقتراع للانتخابات البرلمانية في منطقة الجفر بمحافظة معان جنوبي الأردني، مؤكدة أنه تم فتح تحقيق لتحديد مطلقي النار.

وأغلقت صناديق الاقتراع، لاختيار أعضاء مجلس النواب في البرلمان الأردني، أمس الثلاثاء الساعة 7 مساء (16:00 بتوقيت غرينتش)، بنسبة مشاركة بلغت 31.93%.

وقالت مديرية الأمن العام، في بيان صدر فجر اليوم الأربعاء، إن قوة أمنيّة تحركت نحو مكان إطلاق النار وفتحت تحقيقا في الواقعة. وأضافت أنه ستتم متابعة التحقيق لتحديد مطلقي النار الذين تبين أنهم غادروا المقر الانتخابي لحين ضبطهم والأسلحة التي بحوزتهم.

وأشار البيان إلى استدعاء مرشحين من معان، مؤكدا أن التحقيقات ما زالت مستمرة.

وكان وزير الداخلية، مازن الفرّاية، قد كشف أن الأجهزة الأمنية الأردنية تعاملت مع احتكاكات واضطرت -على حد قوله- إلى استخدام الغاز المسيل للدموع في بعض المناطق، لكنه عاد وأكد أن المرحلة الانتخابية مرّت بهدوء، حسب قوله.

وشهد يوم الاقتراع أعمال شغب واعتداءات بين أنصار المرشحين، وكذلك مع الأجهزة الأمنية في أكثر من مدينة أردنية، وذلك عقب إغلاق صناديق الاقتراع وانتهاء الانتخابات.

كما قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، إن 41 مخالفة أحيلت إلى المدعي العام منذ بدء العملية الانتخابية، منها 25 حالة تصوير لأوراق الاقتراع و3 حالات انتحال شخصية و3 حالات لعدم تحبير الإصبع بالحبر الخاص، و3 حالات تعدّي على اللجان، وفق ما نقلت عنه صحيفة الرأي الرسمية الأردنية.

ويتنافس 1623 مرشحا ضمن 197 قائمة محلية وعامة على مقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) وعددها 138، وتُجرى الانتخابات وفق قانون جديد خصّص للأحزاب 41 مقعدا من أصل 138 في استحقاق 2024.

وبدأت عملية الفرز مباشرة بعد إغلاق صناديق الاقتراع، وبدأ معها بث النتائج أولا بأول على الهواء مباشرة من جميع الدوائر، على أن تعلن النتائج الرسمية للانتخابات في مؤتمر صحفي مساء هذا اليوم الأربعاء، وفقا للمعايطة.