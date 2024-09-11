رئيس إيران يصل إلى بغداد في أول زيارة خارجية بعد انتخابه

وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العاصمة العراقية، اليوم الأربعاء، على رأس وفد رفيع المستوى، تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن بزشكيان سيعقد في بغداد "اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين العراقيين ویوقع البلدان وثائق التعاون والمذكرات الأمنية".

وقال موقع الرئاسة الإيرانية إن الزيارة ستستمر 3 أيام. وأشار إلى أن الرئيس الإيراني سيعقد، بالإضافة الى الاجتماعات الرسمية، لقاءات مع إيرانيين في العراق ومع رجال أعمال، وسيزور النجف وكربلاء والبصرة.

وتعهد بزشكيان بإعطاء "الأولوية" لتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة، وقال في أغسطس/آب إن "العلاقات مع الدول المجاورة (..) يمكن أن تحيّد قدرا كبيرا من الضغوط الناجمة عن العقوبات".

وأول أمس، أعلنت اللجنة المشتركة العراقية الإيرانية اكتمال الاستعدادات لزيارة بزشكيان إلى بغداد مؤكدة تجهيز المذكرات الثنائية لتوقيعها، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وتعد زيارة بزشكيان للعراق أول زيارة خارجية له منذ انتخابه في 28 يوليو/تموز الماضي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني هذا الأسبوع "ستكون هذه الرحلة فرصة لتعزيز وتعميق العلاقات الودّية والأخوية بين البلدين في مختلف المجالات".