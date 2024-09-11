رئيس إيران يصل إلى بغداد في أول زيارة خارجية بعد انتخابه

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني -اليوم الأربعاء- الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في 28 يوليو/تموز الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان مقتضب، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان"، دون مزيد من التفاصيل، بينما نشرت الوكالة صورا رسمية للاستقبال.

وتأتي زيارة بزشكيان إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد رفيع المستوى، تلبية لدعوة رسمية من السوداني.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن بزشكيان سيعقد في بغداد "اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين العراقيين، وسیوقع البلدان وثائق التعاون والمذكرات الأمنية".

وقال موقع الرئاسة الإيرانية إن الزيارة ستستمر 3 أيام. وأشار إلى أن الرئيس الإيراني سيعقد، بالإضافة إلى الاجتماعات الرسمية، لقاءات مع إيرانيين في العراق ومع رجال أعمال، وسيزور النجف وكربلاء والبصرة.

وتعهد بزشكيان بإعطاء "الأولوية" لتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة، وقال في أغسطس/آب إن "العلاقات مع الدول المجاورة (..) يمكن أن تحيّد قدرا كبيرا من الضغوط الناجمة عن العقوبات".

وأول أمس، أعلنت اللجنة المشتركة العراقية الإيرانية اكتمال الاستعدادات لزيارة بزشكيان إلى بغداد، مؤكدة تجهيز المذكرات الثنائية لتوقيعها، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وتعدّ زيارة بزشكيان للعراق أول زيارة خارجية له منذ انتخابه في 28 يوليو/تموز الماضي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني هذا الأسبوع "ستكون هذه الرحلة فرصة لتعزيز وتعميق العلاقات الودّية والأخوية بين البلدين في مختلف المجالات".