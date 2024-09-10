مدعي المحكمة الجنائية يطالب بإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وقادة حماس

قالت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب -اليوم الثلاثاء- إصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وقادة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف.

وأشار خان إلى مخاوف بشأن تدخلهم المحتمل في التحقيقات الجارية وسط تصاعد العنف وجرائم الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وفي ملفه المقدم إلى المحكمة، أعرب خان عن إحباطه من تأخير المحكمة في إصدار أوامر الاعتقال، وحث على اتخاذ إجراءات سريعة قبل خطاب نتنياهو المقرر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

من جهته قال ديوان نتنياهو إن مقارنة المدعي العام للمحكمة بين نتنياهو وغالانت من جهة والسنوار من جهة أخرى تعد "معاداة للسامية وعار".

وكان خان قد ضغط في السابق على المحكمة للبت في مذكرات الاعتقال الشهر الماضي، قائلا إن المحكمة الجنائية الدولية لها الحق في التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن الفظائع المزعومة في الأراضي الفلسطينية.

وحث القضاة على التحرك دون تأخير، قائلا إن "أي تأخير غير مبرر في الإجراءات يضر بحقوق الضحايا". كما دعا خان المحكمة إلى رفض الطعون القانونية التي تشكك في اختصاصها في هذه القضية، بحجة أن سلطة المحكمة في الحكم في هذه المسألة راسخة بموجب القانون.