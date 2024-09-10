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يديعوت أحرونوت: مدعي المحكمة الجنائية يطالب بإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والسنوار

10/9/2024-|آخر تحديث: 10/9/202405:48 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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