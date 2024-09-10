نتنياهو يشكّل هيئة أمنية مصغرة بدل مجلس الحرب

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شكّل هيئة أمنية مصغرة بدل مجلس الحرب الذي تم حله، دون الإعلان رسميا عن ذلك.

وأضافت أن الهيئة الأمنية المصغرة تضم 6 وزراء إلى جانب نتنياهو، وتنعقد بشكل دائم للتشاور بشأن الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وتضم الهيئة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في حين يغيب عنها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يطالب بالانضمام للاجتماعات.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت، في يوليو/حزيران، إن نتنياهو حل حكومة الحرب، التي أُنشئت بعد هجوم طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عقب طلب بن غفير وسموتريتش الانضمام إليها، وذلك بعد أيام من استقالة الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت.

وكان مجلس الحرب يمثل أضيق هيئة سياسية وأمنية في إسرائيل، وهو معني باتخاذ القرارات السياسية زمن الحرب.