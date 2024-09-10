مكالمة عسكرية صينية أميركية وواشنطن تحذر من تحركات خطرة

أعلنت بكين أن مسؤولين عسكريين كبارا من الصين والولايات المتحدة أجروا اليوم الثلاثاء مكالمة عبر الفيديو، في وقت يحاول فيه البلدان منذ العام الماضي الحفاظ على الحوار رغم الخلافات التي تباعد بينهما.

وقالت وزارة الدفاع الصينية، في بيان، إن رئيس قيادة المسرح الجنوبي للجيش الصيني وو يانان أجرى صباح اليوم مكالمة عبر الفيديو مع صامويل بابارو، رئيس القيادة العسكرية الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادي.

وأضافت الوزارة أن المسؤولين تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي هذا الحوار العسكري الرفيع المستوى بين الخصمين الجيوسياسيين في أعقاب زيارة قام بها في أواخر أغسطس/آب مستشار الأمن القومي الأميركي إلى الصين والتي كانت أول زيارة من نوعها منذ 2016.

وتعد التجارة واحدا من مجالات الخلاف العديدة بين القوتين العالميتين، إلى جانب التنافس في التكنولوجيا والتوترات في بحر جنوب الصين وكذلك ملف تايوان.

لكنّ بكين وواشنطن تحاولان منذ العام الماضي مواصلة الحوار رغم الخلافات بينهما.

وفي السياق ذاته، قالت القيادة العسكرية الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادي إن بابارو حث الجيش الصيني على إعادة النظر في تكتيكات بكين "الخطرة والقسرية" والمحتمل أن تكون تصعيدية في بحر جنوب الصين وأماكن أخرى.