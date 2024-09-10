مصر والسعودية تدعوان لوقف العدوان على غزة وتجنب التصعيد

دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان اليوم الثلاثاء إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وأكدا على ضرورة تجنب توسيع الصراع في المنطقة.

وقال عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب، إن وقف العدوان على قطاع غزة هو نقطة البداية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأضاف أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة بما يحقق دخول المساعدات وإطلاق سراح الأسرى.

كما قال الوزير المصري إن تحقيق الأمن لشعوب المنطقة لن يأتي من خلال توسيع الصراع وفتح جبهات جديدة، وأضاف أن بلاده تدعم الجهود لتجنيب لبنان التصعيد، مشيرا إلى أن مصر والسعودية ترفضان التصعيد في البحر الأحمر.

من جهته، قال وزير الخارجية السعودية إن تأخر التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة حتى الآن دليل على فشل منظومة الأمن الدولية.

وأضاف فيصل بن فرحان أن البلدين يتعاونان لزيادة الضغط على المجتمع الدولي للوصول إلى وقف إطلاق النار، قائلا إن دور مصر وقطر والولايات المتحدة في محادثات وقف إطلاق النار في غزة محوري ومهم للغاية.

كما وصف الوزير السعودي عرقلة إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة بأنها جريمة حرب.

وخلال مؤتمر صحفي منفصل بالقاهرة مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إنه لا بد من وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، وإيصال المساعدات لغزة.

من جانبه، دعا بوريل إلى العمل على وقف إطلاق النار في غزة، وتحسين الوضع الإنساني بالقطاع، واحترام القانون الإنساني الدولي.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، انطلق اجتماع وزراء الخارحية العرب بالعاصمة المصرية لبحث وقف الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 11 شهرا، بمشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان للمرة الأولى منذ 13 عاما.

وشهد مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة انطلاق أعمال الدورة الـ162 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية برئاسة اليمن، الذي خلف موريتانيا.

وكان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان دعا في كلمة موجهة لوزراء الخارجية العرب المجتمعين في القاهرة إلى العمل الفوري للضغط على الاحتلال وداعميه لوقف الحرب، وفتح المعابر، وتقديم الإغاثة الإنسانية لسكان القطاع.

كما دعا حمدان الدول العربية إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل، وعمل كل ما يلزم لحماية القدس من المخططات الإسرائيلية لتهويد المدينة.