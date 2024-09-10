ليبرمان يتوقع توسيع حكومة نتنياهو وإقالة غالانت وهاليفي

قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الثلاثاء إن حكومة بنيامين نتنياهو في طريقها إلى التوسع، وذلك من خلال ضم حزب "أمل جديد" برئاسة غدعون ساعر إلى التوليفة الحاكمة.

وكشف ليبرمان في حديث لصحيفة معاريف أن هذا التغيير سيتم في إطار خطوة أوسع تتمثل في إقالة نتنياهو لوزير دفاعه يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي..

وشدد على أن إقالة غالانت مسألة وقت فقط، على حد قوله. وأضاف أن حكومة نتنياهو قد أفلست وأنه لا يمكن إدارة حرب في وقت لا يتبادل فيه رئيس الحكومة ووزير دفاعه الحديث.

وكان غالانت شدد في وقت سابق على أنه لن يستقيل من منصبه، وقال إن بإمكان نتنياهو أن يقيله إذا كان لا يريد استمراره في الحكومة.

ويشار إلى أن ليبرمان يميني متشدد وحليف سابق لنتنياهو وعُرف بمواقفه الداعية إلى تهجير من لا يعترف بإسرائيل دولة يهودية صهيونية، وسبق أن شغل منصبي وزير الخارجية والدفاع. لكنه اتخذ مواقف ضد نتنياهو في الآونة الأخيرة واتهمه بالعمل على تدمير إسرائيل.

وفي ذات السياق، توقع ليبرمان أيضا إقالة رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

وسبق لأوساط سياسية إسرائيلية أن طالبت هاليفي وغالانت بالاستقالة من مناصبهما لمسؤوليتهما عن الفشل في صد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكذلك، يطالب الشارع بخروج نتنياهو من السلطة وإجراء انتخابات مبكرة، بعد فشله في هزيمة حركة حماس وعجزه عن استعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة رغم مرور 11 شهرا على حربه على القطاع.