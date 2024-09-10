أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الثلاثاء أنه سيقوم هذا الأسبوع بزيارة كييف برفقة نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، مع سعي الحلفاء الغربيين لتأكيد التزامهم بدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.

وقال لامي خلال مؤتمر صحفي مع بلينكن في لندن "نحن أوثق الحلفاء، لذا من مدعاة سروري أننا سنتوجه سويًا، نظهر التزامنا حيال أوكرانيا"، مشيرًا إلى أنها ستكون "الزيارة المشتركة الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد".

وأجرى بلينكن الثلاثاء محادثات مع لامي في لندن حيث من المقرر أن يلتقي أيضا رئيس الوزراء كير ستارمر بهدف إظهار العزم على مساعدة أوكرانيا وتقليص التباينات بين الجانبين حول غزة.

وتأتي زيارة بلينكن قبل أيام من زيارة من المقرر أن يجريها كير ستارمر إلى واشنطن.

ويبحث بلينكن سبل تعزيز الدعم لأوكرانيا التي تواصل هجومها داخل الأراضي الروسية فيما يستمر توغل القوات الروسية في شرق أوكرانيا.

وأعلن ستامر مرارا أنه سيحافظ على سياسة سلفه المحافظ ريشي سوناك بخصوص دعم أوكرانيا بحزم في مواجهة روسيا.

وقالت بريطانيا الجمعة إنها ستزود أوكرانيا بـ650 منظومة صاروخية لمساعدتها في الدفاع الجوي، وذلك إثر تحفظات أبداها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن بطء تسليم المساعدات العسكرية لبلاده.